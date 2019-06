أعلنت هيئة السياحة في العاصمة الهولندية أمستردام عن فتح الباب أمام السياح لـ”زواج رمزي” من السكان المحليين، حتى يتجولوا معًا في أرجاء المدينة، ويكتشفوا أماكن لا يرتادها الناس كثيرا في العادة.

وبحسب ما نقلت صحيفة “غارديان” البريطانية فإن الزواج يجري في طقوس تستمر نحو نصف ساعة، ويجري فيه تبادل الخاتم، لكنه غير قانوني ويكتسي طابعًا رمزيًا فقط، ولا يشمل إقامة أي علاقة.

ويأتي إطلاق هذه المبادرة الفريدة من نوعها، في إطار مبادرة تسعى إلى تقريب السكان المحليين من السياح، حيث من المرتقب أن تُعقد أولى الزيجات الأسبوع القادم.

هذا وسيزور السائح “العريس” عقب الزواج عددًا من معالم المدينة، في إطار “شهر عسل وهمي”، قبل أن يعود إلى بلاده دون زوجته المؤقتة.

يُشار أن العاصمة الهولندية تستقبل نحو 19 مليون سائح سنويًا في الوقت الحالي، ومن المرجح أن يرتفع العدد إلى 29 مليونا خلال العقد المُقبل.

The post هولندا.. الإعلان عن «زواج السياحية» بالعاصمة أمستردام appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا