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غوغل ينبهك للكوارث قبل وقوعها

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت شركة “غوغل” عن مساع لضمان توفير معلومات تتعلق بكوارث الطبيعة من خلال تطبيق الخرائط التابع للشركة لتجنيب مئات الآلاف أضرار هذه الكوارث.

وأشار بيان صادر عن الشركة إلى أن التطبيق سيشعر، عبر بطاقة إشعار، مستخدميه بالكارثة المتوقعة خلال الأيام التي تسبق وقوعها فضلا عن نشر تفاصيل بشأن مسارها ووقت حدوثها.

وأكد البيان أن التطبيق سيوفر طرق آمنة بديلة لمن يتنقلون بسياراتهم في يوم الكارثة التي ستكون على شكل عاصفة أو إعصار أو زلزال والأخير سيتم تقديم خريطة تصور بشأن مركزه وحجمه والكيفية التي تأثرت بها المناطق المحيطة به مشيرا إلى أن “غوغل” ستوفر معلومات عن الفيضانات المحتملة وسيرها ليتم طرح كل هذه التحديثات خلال الأسابيع المقبلة. 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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