أول فيديو لهاتف غالكسي نوت 10 برو.. إليك المواصفات

أطلق حساب شهير على تويتر أول فيديو لهاتف شركة سامسونغ المنتظر غالكسي نوت 10 برو، والذي سيكون الهاتف الأعلى مواصفات للهاتف نوت 10.

وجاء في الفيديو الذي مدته دقيقة استعراض للهاتف من مختلف الزوايا ، وظهرت من من الواجهة الكاميرا الأمامية مع ثقبٍ أعلى منتصف الشاشة، بينما زوايا الهاتف أكثر حدّة من النسخة السابقة غالكسي نوت 9 التي كانت أكثر تدويراً، ولم تستغنِ سامسونج عن انحناء الشاشة من الجانبيْن.

وفي الخلف توجد أربع كاميرات، من بينها عدسة ToF لقياس العُمق وأعلى منها مستشعر وفلاش من نوع LED لاستخدامه في التصوير الليلي.

وجاءت الكاميرات على طريقة هاتف غالكسي أس 10 5G، لكن متراصّة عمودياً وليس أفقياً، وهذا يدعم التوقعات التي تقول إن الكاميرات ستأتي بنفس مواصفات كاميرات أس 10 5G.

ووفقًا لحساب OnLeaks فإن الشاشة مقاسها 6.75 بوصة، مع سماكة هيكل تصل إلى 8.5 ملم، كما يأتي الهاتف من الخلف بدون أيقونة لمستشعر البصمة، وهذا يعني أن سامسونغ وضعته مدمجاً في الشاشة.

من الأسفل يأتي الهاتف مع فتحة قلم ضوئي ومايكروفون ومكبر صوت ومنفذ يو اس بي من نوع سي ولا يوجد منفذ 3.5 ملم لمدخل السماعات التقليدي.

في بقية المواصفات، من المتوقع أن تكون شاشة الهاتف من نوع AMOLED ، بدقة QHD+، وتدعم تقنية HDR10+ التي تمنح الشاشة عمقاً وتبايناً أعلى في الألوان.

وسيأتي الهاتف مع نسختين من حيث المعالج، الأولى أميركية سناب دراغون 855 من شركة كوالكوم والثانية عالمية من نوع Exynos 8920 وهو نفس معالج هاتف غالكسي أس 10، بينما ستأتي الذاكرة العشوائية “رام” بقدرة قد تصل إلى 12 غيغابايت، وبطارية 4500 مللي أمبير وشحن سريع بقوة 45 واط.

كما نشر نفس الحساب صورة أيضاً لهاتف غالكسي نوت 10 العادي تضعه في مقارنة مع نسخة برو، ويظهر أن النسخة العادية أصغر حجماً من نسخة برو.

من المتوقع أن يكون الإعلان عن الهاتف في شهر أغسطس القادم.

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