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فيسبوك تنضم لـ”الحرب على هواوي”

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أوقفت شركة فيسبوك تحميل تطبيقها على كافة إصدارات شركة هواوي الحديثة استجابة للقرار الأمريكي القاضي بوقف التعامل مع العملاق الصيني.

وأوضحت فيسبوك أنه يمكن لمستخدمي أجهزة هواوي السابقين استخدام تطبيقها والاستفادة من التحديثات المستقبلية والبرامج الخاصة بها مشددة على أن كافة أصحاب أجهزة هواوي الجدد لن يجدوا تطبيق فيسبوك عليها ولا التطبيقات التابعة لها المتمثلة في انستغرام وواتساب، ولن يتمكنوا من تحميلها أيضاً.

وكانت شركة فيسبوك قد استحوذت في فبراير من عام 2014 على تطبيق واتساب بصفقة قدرها 19 مليار دولار بينما استحوذ موقع التواصل الاجتماعي الأمريكي أيضا على تطبيق انستغرام في أبريل من عام 2012 بصفقة قدرها مليار دولار.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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