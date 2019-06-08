 أرقام صادمة عن زواج الأطفال

كشفت منظمة “يونيسف” عن وجود قرابة الـ115 مليون رجل ارتبطوا بنساء فيما كانوا أطفالا بينهم 23 مليونا تزوجوا قبل بلوغهم سن الـ15 عاما.

وأشارت المنظمة في أول استقصاء لها بشأن رعاية الأطفال إلى توصلها لهذه النتيجة بعد مراجعة بيانات 82 دولة مؤكدة على لسان مديرتها التنفيذية “هنريتا فور” أن الزواج المبكر جدا يسلب من الأطفال طفولتهم لأنه يحملهم مسؤوليات قد يعجز عن حملها الكبار.

وأضافت المنظمة أن هذا النوع من الزواج ينتشر في منطقة جنوب الصحراء الإفريقية وأميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وجنوب وشرق آسيا والمحيط الهادئ مبينة أن 28% من الأطفال تزوجوا بهذه الطريقة في جمهورية إفريقيا الوسطى و19% منهم في نيكاراغوا فيما تزوج 13% منهم في مدغشقر.

وأكدت المنظمة أن فتاة واحدة من بين 5 تتراوح أعمارهن بين الـ20 والـ24 سنة تزوجن قبل بلوغهن سن الـ18 قياسا بشاب واحد من بين 30 مشيرة إلى الأطفال الذين يتزوجون بهذه الطريقة هم من أشد الأسر فقرا ممن يعيشون في المناطق الريفية ولا ينالون تعليما كافيا.

بدورها قالت “فور” إن الاحتفال بالذكرى السنوية الـ30 لإقرار اتفاقية حقوق الطفل تحتم التأكيد على أن تزويج الأطفال أمر يتعارض مع نصوص الحقوق الواردة في الاتفاقية مؤكدة أن هذا الأمر يمكن إنهاؤه في حال إجراء مزيد من البحوث والاستثمار والتمكين.

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