تجارة المخدرات عبر لعبة “PUBG”

كشفت السلطات الأمنية اللبنانية عن كشفها شبكة محترفة لتجارة وترويج المواد المخدرة تنشط من خلال لعبة ““PUBG الشهيرة.

وأوضح مصدر في هذه السلطات أن من بين عناصر الشبكة فتاة تستدرج الشباب إلى الضاحية الجنوبية لمدينة بيروت بهدف تجنيدهم لصالح تجار المخدرات في البقاع شرقي البلاد لترويج المواد المخدرة في محافظتي الجنوب وجبل لبنان.

وأضاف المصدر أن المتابعات والتحريات قادت لاعتقال 2 من عناصر الشبكة بحوزتهم كمية من المخدرات في شقة سكنية في محلة الرمانة مبينا أن هذه الكمية تضمنت 57 علبة بلاستيكية تحتوي على مادة الكوكايين و370 غرام من مادة حشيشة الكيف.

وأكد المصدر أن عمليات التحقيق مع المعتقلين جارية لكشف من تبقى من عناصر الشبكة واعتقالهم.

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