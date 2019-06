بالفيديو.. إمام أحد المساجد توافيه المنية على المنبر خلال خطبة الجمعة

تناقلت وسائل إعلام ومواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر وفاة خطيب أثناء إلقاء خطبة الجمعة، على منبر داخل مسجد في ماليزيا.

حيث اتطف الموت الخطيب الماليزي يعقوب بن هاشم عن عمر يُناهز 68 عاماً من على منبر الجمعة أثناء الخطبة في مسجد البخاري الواقع في مدينة “ألور ستار” في ولاية “قدح” الماليزية.

هذا وبدأ الخطيب الخطبة وبعد دقائق فقد قواه وسقط من على المنبر وهرع إليه عدد من المصلين في محاولة لإسعافه لحين وصول سيارة الإسعاف التي نقلته إلى المستشفى، لكنه فارق الحياة.

