وزارة الصحة تصدر تعليماتها للملاحق الصحية بتقديم تقارير دقيقة عن أداءها

أصدر وكيل عام وزارة الصحة محمد عيسى، تعليمات تقضي بتقديم تقارير دقيقة عن سير العمل بالملاحق الصحية بشكل عام، ومدى التزام الملاحق الصحية بالدورة المستندية الصحيحة والالتزام بضوابط العلاج بالخارج.

وأوضح هيثم، وفق الصفحة الرسمية للوزارة، تأتي هذه التعليمات تمهيدًا لتقديم الخدمة للمرضى المحالين للعلاج بالخارج، وفق محاضر اللجنة الاستشارية العليا للعلاج وذلك بعد التعاون الوثيق الذي تم مع جميع جهات الاختصاص بإحالة المخصصات فعليًا لمعظم ساحات العلاج.

وأكد هيثم أن اللجنة التي شكلت لن تتهاون باتخاذ كافة الإجراءات التي يكفلها القانون في حال ثبوت أي تجاوزات فنية أو مالية مع احتفاظ الوزارة بحقها في عودة أي موظف للعمل بالداخل في حال ثبت بحقه أي تهاون.

وأشار هيثم أن أعمال اللجنة المشكلة لتقييم مستوى الخدمات الطبية في المستشفيات التي يتلقى فيها المرضى العلاج، وتقييم مدى تعاون العاملين المختصين بالسفارات الليبية بالخارج بالتعاون مع مركز الطب الميداني والدعم في كل ما يتعلق بعلاج الجرحي.

يذكر أن اللجنة المشكلة تضم في عضويتها مدير إدارة التفتيش والمتابعة عمر الطوير ومدير إدارة الشؤون الطبية الطاهر سليمان وعضوين عن وزارتي المالية والخارجية.

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