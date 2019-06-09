“المسبح المرعب” يثير الجدل: كيف سندخل إليه؟. شاهد

218TV|خاص

رغم أن العمل لم يُباشَر به، وأن الصورة المنتشرة له ليست سوى صورة تصميمية لما سيكون عليه المسبح بعد اكتمال إنشائه مطلع العام المقبل، فإن المسبح حظي فورا بلقب “المسبح المرعب”، وسيكون مقره سطح برج للأعمال في قلب العاصمة البريطانية لندن يتكون من 55 طابقا، فيما أصبح المسبح المرعب مادة دسمة لجدل حاد وواسع حول العالم على منصات مواقع التواصل الاجتماعي التي أصبح المسبح المرعب حدثها الأبرز.

وتنامى الجدل بعد أيام قليلة من إعلان شركة “كومباس بولز” البريطانية المتخصصة في بناء المسابح الفريدة والعجيبة، إذ سرعان ما ثار تساؤل عن الكيفية التي سيدخل بها الناس إلى حوض السباحة الذي سيكون من أجزاء زجاجية شفافة بالكامل مصممة من مادة “الإكريليك”، في حين أن السباحين سيرون مكاتب داخل البرج حينما ينظرون إلى الأسفل، أما من يعملون في مكاتب البرج، ولاسيما في الطبقة الأخيرة منه فسيرون مَن يقومون بالسباحة في مياه المسبح الذي سيتسع لنحو 600 ألف لتر من الماء، وستتيح طريقة تصميمه الفريدة زاوية مشاهدة 360 درجة من أعلى برج “إنفينتي لندن”.

وتفاعلا مع الجدل الدائر حول العالم بشأن الكيفية التي سيصل بها الناس إلى حوض السباحة المرعب، خصوصا وأن الصور لا تُظْهِر أي أبواب أو مداخل للمسبح للصعود إليه، ظهر بيان لشركة “كومباس بولز” قال إن تصميم المسبح الفريد من نوعه سيكتمل مع بناء “الغواصة الكبسولة” التي سيكون مقرها في أحد طوابق البرج وستكون مهمتها إصعاد السباحين وإنزالهم من حوض السباحة. شاهد صورة “المسبح المرعب” لتعرف أكثر.

يُشار إلى أن موقع قناة (218) لا يمكنه التحقق من صحة الصور ومقاطع الفيديو التي تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية