الصين تدرس الحد من صادراتها التكنولوجية إلى الولايات المتحدة

كشفت وسائل إعلام صينية أن حكومة بكين تستعد للحد من صادراتها التكنولوجية إلى الولايات المتحدة.

وتشير تلك الإجراءات في حال تطبيقها إلى أن بكين ترد على القيود التي فرضتها واشنطن على شركة “هواوي” الصينية، بسبب ما وصفته بقضايا تتعلق بالأمن القومي.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية “شينخوا”، أن اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح تدرس تأسيس نظام قوائم لإدارة أمن التكنولوجيا القومي.

هذا وتأتي تلك التصريحات بعد أسابيع من إدراج واشنطن شركة صناعة معدات الشبكات والهواتف الذكية “هواوي” في قائمتها السوداء، وحظرت على الشركات الأمريكية مدها بالسلع والخدمات.

وكانت بكين قد أعلنت عقب ذلك، أنها ستنشر قائمتها الخاصة للكيانات الأجنبية “التي لا يمكن الوثوق بها”، ملمحة إلى أنها ستقلص إمداداتها من المعادن النادرة إلى الولايات المتحدة.

