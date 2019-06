تطبيق سكايب يُطلق ميزات جديدة انتظرها المستخدمون لسنوات

كشف تطبيق “سكايب” المخصص للهواتف الذكية عن ميزات جديدة انتظرها المستخدمون لسنوات.

ومن أبرز هذه الميزات التي باتت متاحة لمستخدمي سكايب ميزة مشاركة الشاشة، والتي تتيح للمستخدم إظهار شاشة هاتفه الذكي لجهة الاتصال التي يتواصل معها أثناء المكالمات.

ولكي تصل لهذه الميزة يجب التوجه إلى قائمة الإعدادات في “سكايب”، والنقر على زر”مشاركة الشاشة”، ومن ثم الضغط على خيار إظهار الشاشة للجهة المتصلة حالياً فقط.

هذا وكان القائمون على تطبيق “سكايب” قد طرحوا سابقاً هذه الميزة لمستخدمي التطبيق على الحواسب، وأوضحوا أنها ستسهل عليهم مشاركة البيانات والتحكم بالأجهزة الإلكترونية عن بعد، وتقديم الدعم التقني والبرمجي لتلك الأجهزة.

كما ظهرت في تطبيق “سكايب” المخصص للهواتف أيضاً بعض التعديلات التي حسنت خاصية الاتصال الصوتي، وغيرت قليلاً من شكل واجهة الاستخدام، وجعلت القائمة عملية أكثر بالنسبة للمستخدم.

