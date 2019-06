لامبورغيني تُطور سيارة رياضية قادرة على اجتياز أصعب أنواع الطرق

كشفت شركة “لامبورغيني” عن خطتها لتطوير سيارة رياضية مميزة، قادرة على اجتياز أصعب أنواع الطرق.

حيث ستحمل هذه المركبة اسم ستيراتو، وستحصل على هيكل متين مصنوع من المعدن وألياف الكربون ومزيج خاص من المطاط والبلاستيك.

كما ستحصل هذه السيارة على ماصات صدمات خاصة مصنوعة من الألومينيوم، ونظام تعليق معدل، وعجلات بمقاس 20 إنش، تمكنها من اجتياز الطرق الوعرة.

هذا وستزود بمحرك توربيني جبار بـ10 أسطوانات وسعة 5.2 لتر، وعزم 640 حصاناً، وعلبة سرعة أوتوماتيكية بـ8 مراحل، ونظام إلكتروني سيزيد من ثباتها عند المنعطفات، ويتحكم بحركة كل عجلة من عجلاتها على حدة، تبعا للطريق الذي تسير عليه.

