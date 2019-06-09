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تفاصيل جديدة للعبة Star Wars: Jedi Fallen Order

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

في حدث EA Play تم الكشف عن تفاصيل لعبة الأكشن والمغامراتStar Wars: Jedi Fallen Order من تطوير Respawn، وجرى عرض أسلوب اللعب لأول مرة لسلسلة تمتلك شعبية ضخمة.

وسلّط عرض اللعبة الضوء على أسلوب اللعب وبعض تفاصيل اللعبة وقصتها لاسيما أسلوب القتال باستخدام سيوف Lightsaber.

وكشف المطور أنه عمل على جعل تجربة القتال مرضية للاعبين وواقعية مع تقديم خيارات كثيرة للاعب أثناء القتال من حركات الصد وتجنب الضربات ورد الضربة، كما أن قوى الـForce ستلعب دورا مهما جدا بالقتال.

يشار إلى أن هذه اللعبة سوف تكون متوفرة في شهر نوفمبر القادم على أجهزة PS4، PC، Xbox.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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