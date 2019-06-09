تحسينات جديدة على “”FIFA 20.. وطور جديد

شهد حدث EA Play الكشف عن لعبة FIFA 20 بنسختها الجديدة، حيث تتميز بالكثير من التحسينات التي جاءت بعد انتقادات طالت اللعبة في النسخة السابقة بسبب إجراء تحديثات جزئية فقط.

وتم في النسخة الجديدة إضافة طور جديد يسمى “Volta” سيقدم تجربة شبيهة بسلسلة العاب FIFA Street الشهيرة، حيث يتيح للاعبين خوض المباريات بـ3 إلى 5 لاعبين.

وتلعب المهارات الدور الأكبر للفوز في طور “Volta”، كما تتواجد جدران حول الملاعب المتنوعة بإمكان اللاعبين الاستفاده منها لتجاوز الخصم.

يشار إلى أن اللعبة سوف تكون متوفرة في شهر سبمتبر القادم على أجهزة PS4، PC، Xbox.

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