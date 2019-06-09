منوعات

تحسينات جديدة على “”FIFA 20.. وطور جديد

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شهد حدث EA Play الكشف عن لعبة FIFA 20 بنسختها الجديدة، حيث تتميز بالكثير من التحسينات التي جاءت بعد انتقادات طالت اللعبة في النسخة السابقة بسبب إجراء تحديثات جزئية فقط.

وتم في النسخة الجديدة إضافة طور جديد يسمى “Volta” سيقدم تجربة شبيهة بسلسلة العاب FIFA Street الشهيرة، حيث يتيح للاعبين خوض المباريات بـ3 إلى 5 لاعبين.

وتلعب المهارات الدور الأكبر للفوز في طور “Volta”، كما تتواجد جدران حول الملاعب المتنوعة بإمكان اللاعبين الاستفاده منها لتجاوز الخصم.

يشار إلى أن اللعبة سوف تكون متوفرة في شهر سبمتبر القادم على أجهزة PS4، PC، Xbox.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك