غوغل يحتفل بالراحل خالد أحمد توفيق

كرم موقع البحث الشهير على الشبكة العنكبوتية “غوغل” الكاتب المصري الراحل خالد أحمد توفيق الذي وافته المنية في الـ2 من أبريل عام 2018.

وقام الموقع بوضع رسم تخطيطي للراحل وإلى جانبه أبرز شخصيات رواياته التي توجه من خلالها إلى الشباب مثل الدكتور رفعت إسماعيل وعدد آخر من الشخصيات محتفلا بذلك بالذكرى الـ57 لميلاد توفيق الذي لقبه الشباب العربي بالعراب وترك خلفه إرثا ثقافيا كبيرا.

وولد الراحل في مدينة طنطا المصرية في الـ10 من يونيو وفيها أكمل مراحله الدراسية كافة ليلتحق بعدها بكلية الطب عام 1958 ومن ثم اتجه للعمل مع المؤسسة العربية الحديثة عام 1992 وكتب سلسلة الرعب ما وراء الطبيعة وكانت أوّل رواية له “أسطورة مصاص الدماء”.

ولاقى الراحل وجه ربه عن عمر يناهز الـ55 عاما بسبب أزمة صحية مفاجئة وشيعت جنازته بمشاركة واسعة من الشباب المصري إلى مثواه الأخير حيث تم تحقيق وصيته بكتابة عبارة “جعل الشباب يقرؤون” على شاهدة القبر الذي تم دفنه فيه.

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