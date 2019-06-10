طرق تمكنكم من النوم مبكرا

تمكن باحثون من بريطانيا وأستراليا من الوصول إلى عدة طرق لمعالجة الاختلال في الساعة البايولوجية للأشخاص الذين لا ينامون مبكرا ويفضلون السهر ليلا.

ونقل تقرير أعدته شبكة بي بي سي الإخبارية البريطانية عن الباحثين تأكيدهم تعرض من يحبذون السهر إلى مشاكل صحية مستقبلية قياسا بمن ينامون مبكرا ويستيقظون مبكرا وهو ما يحتم عليهم اتباع الطرق التي توصل إليها الباحثون البريطانيون والأستراليون.

وتضمنت هذه الطرق الاستيقاظ قبل ساعتين أو 3 ساعات من المعتاد والتعرض الكافي لأشعة الشمس مع تناول وجبة الإفطار فور الاستيقاظ وممارسة التمارين الرياضية فقط في الصباح فضلا عن تناول وجبة الغداء في توقيت واحد يوميا والامتناع عن شرب الكافيين بعد الـ3 عصرا وعدم الأكل بعد الـ7 مساء.

ومن بين الطرق الأخرى عدم أخذ قيلولة بعد الـ4 عصرا النوم قبل ساعتين إلى 3 ساعات عن الموعد المعتاد وعدم التعرض للضوء في المساء والنوم في ساعات محددة ليلا والاستيقاظ في ساعات محددة أيضا.

ويرى متابعون أن هذه الطرق تنفع الصائمين بعد انقضاء شهر الصوم لا سيما بعد أن عرف عنهم السهر حتى ساعة الفجر والنوم بعد أداء الصلاة.

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