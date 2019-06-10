شركة “Microsoft” تعلن عن جهازها للجيل القادم

أعلنت شركة “Microsoft” تفاصيل عن الجيل القادم من جهاز “Xbox” الذي سيحمل الاسم “Project Scarlett”.

وجرى الإعلان خلال مؤتمر Xbox في لوس أنجلوس فيما أكدت الشركة أن الجهاز سيكون متاحا للبيع في نهاية العام 2020.

وبحسب الشركة فإن أداء الجهاز “Project Scarlett” سيكون أقوى بـ4 أضعاف مقارنة بـ”Xbox One X” الذي صدر العام الماضي وسيدعم الجهاز الجديد عرض الألعاب بمعدل يصل إلى 120 إطار في الثانية وهو ما يعني ضعف الإطارات التي تعرضها معظم أجهزة التلفزيون ليوفر بذلك سلاسة أكبر في التفاعل مع الألعاب.

وسيتوفر جهاز “Project Scarlett” بمعالج يضم تصميما خاصا وفقا لمعمارية “Zen 2″ و”Radeon RDNA” من “AMD” وبذاكرة وصول عشوائي “GDDR6” توفر سرعة أكبر من خلال معدل نقل بيانات يصل إلى 16 غيغابايت في الثانية.

ووفقا للشركة سيدعم الجهاز الألعاب بدقة تصل إلى “8K” وبسعة تخزينية “SSD” وأقراصها المطورة يمكن استخدامها كذاكرة وصول عشوائي “RAM” افتراضية ليكون الأداء بأكثر من 40 ضعفا وتحميل الألعاب أسرع بكثير مبينة أن اللعبة الجديدة الصادرة عنها “Halo Infinite” سيتزامن صدورها مع الجهاز الجديد الذي لم يتم الكشف عن تفاصيل تصميمه.

خدمة جديدة من “Microsoft” لبث الألعاب

وفي سياق آخر أكدت شركة “Microsoft” خلال مؤتمرها أن خدمتها لبث الألعاب “Project xCloud” ستتوفر للمعاينة في أكتوبر المقبل ومن المتوقع أن تنافس خدمة “Stadia” للألعاب التي كشفت عنها “Google” مؤخرا مع دعم ميزة بث الألعاب مباشرة من خلال أجهزة “Xbox”.

من جانبه أكد “فيل سبنسر” نائب رئيس “Microsoft” لقطاع الألعاب خلال المؤتمر أن الشركة سمحت للمطورين بتجربة خدمتها القادمة لبث الألعاب التي تحول جهاز “Xbox One” إلى سيرفر مجاني للألعاب يمكن المستخدم من اللعب بالاعتماد على سيرفرات “Microsoft” أو الألعاب على جهاز ” Xbox” الخاص به في أي مكان وفقا لاختياره.

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