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موعد صدور “Cyberpunk 2077” وظهور “Keanu Reeves” فيها

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تم الإعلان خلال مؤتمر “Xbox” لهذا العام عن عنوان “الآر بي جي” ذات العالم المفتوح “Cyberpunk 2077” المنتظر من شركة “CDPR” البولندية الذي قدم سابقا “The Witcher 3”

وقد حصلت لعبة “Cyberpunk 2077” على استعراض جديد خلال المؤتمر ليبدو مستوى الرسوم في اللعبة قويا للغاية بالإضافة إلى منحه نكهة سينمائية غير مسبوقة في ألعاب الاستوديو.

وسيظهر الممثل الشهير “Keanu Reeves” لتمثيل إحدى الشخصيات في اللعبة، وهو الأمر الذي أحدث ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي.

هذا وتم التأكيد على موعد إصدار اللعبة في الـ16 من أبريل من العام 2020.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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