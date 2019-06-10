لعبة “Elden Ring” تدعم اللغة العربية

شهد مؤتمر”E3″ لـ”Microsoft” في لوس أنجلوس الإعلان عن المشروع الجديد لفريق تطوير “From software” المتمثلة بلعبة “Elden Ring”.

وتعد هذه اللعبة التي تشرف على إنتاجها شركة “Bandai Namco” اليابانية نتاجا للتعاون بين المخرج “Hidetaka Miyazaki” الذي ابتكر اللعبة المعروفة “Dark Souls” والكاتب George R.R. Martin مؤلف الرواية المستوحاة منها أحداث مسلسل “Game of Throne” فيما تم الإعلان أيضا عن دعم اللعبة للغة العربية عبر ترجمة القوائم والنصوص.

وفيما لم يتم الإعلان عن تفاصيل قصة اللعبة؛ بينت تسريبات سابقة أنها تدور في مملكة بزمن حرب المئة عام والشخصية الرئيسية عبارة عن فارس ضمن قوات حماية الملك لتبدأ اللعبة مع اختفاء باقي الفرسان أثناء رحلتهم للبحث عن حجر أثري يمتلك قدرة خاصة ستمكنهم من التفوق بالحرب القادمة.

وستتيح اللعبة في بدايتها للاعبين اختيار إحدى 3 شخصيات ستختلف معها تجربة اللعب فلكل منها أعداؤها ومناطقها الخاصة وهي: الصياد ذو القوس الطويل، والمحارب بدرع وسيف عملاق، والساحر الذي يستطيع إلقاء التعاويذ السحرية التي يستخرجها من كتاب يحمله معه.

هذا وستدعم اللعبة أسلوب اللعب التعاوني والتنافسي حيث يمكن للاعبين الدخول إلى عالم لاعبين آخرين والتعاون معهم في المهام أو الهجوم على بعضهم بعض بعد تفعيل خاصية اللاعب المضيف واللعب الجماعي من حجرة استدعاء ضمن اللعبة.

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