ما الشرط الذي وضعه ترامب لتخفيف العقوبات الأمريكية على هواوي؟

أعلن وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوتشين أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد يخفف من القيود الأميركية على هواوي إذا تم تحقيق تقدم في المفاوضات التجارية مع الصين، لكن في حالة عدم التوصل لاتفاق فإن واشنطن ستواصل فرض الرسوم الجمركية لخفض العجز التجاري. حيث قال منوتشين: “أعتقد أن ما يقصده الرئيس هو أن تحقيق تقدم فيما يتعلق بالتجارة قد يجعله مستعداً للقيام ببعض الأمور المتعلقة بهواوي، إذا حصل على ضمانات بعينها من الصين”. وكانت واشنطن قد فرضت رسوماً جمركية إضافية على السلع الصينية ثم شددتها بعد ذلك في محاولة لتقليل العجز في الميزان التجاري بين البلدين ولمكافحة ما وصفته بالممارسات التجارية غير العادلة. هذا واتهمت الولايات المتحدة شركة هواوي الصينية العملاقة للاتصالات بالتجسس وسرقة حقوق الملكية الفكرية، وأدرجتها في قائمة سوداء تمنع عملياً الشركات الأميركية من العمل معها ومارست ضغوطاً على حلفائها لوقف التعامل مع هواوي متعللة بأن الشركة قد تستخدم التكنولوجيا التي تطورها في التجسس لصالح بكين.

