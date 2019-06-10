لعبة Gears 5 متاحة للجمهور الخريف القادم

خلال مؤتمر “Xbox” هذا العام في لوس أنجلوس أعلن فريق The Coalition رسميا عن موعد إصدار لعبة Gears 5 والتي ستكون متاحة في الأسواق في 10 سبتمبر المقبل ليستمتع اللاعبون بها على Xbox One و PC .

وسيخوض اللاعبون مغامرة في هذه اللعبة من خلال شخصية Kait حيث عليهم الخوض معها بمغامرة ضمن عالم وصف بأنه الأضخم والأجمل بين عوالم Gears لاكتشاف أصل Locust حيث سيكون فردا ضمن مجموعة قتالية مع باقي الفريق لحماية ما تبقى بعد أن سيطرت التكنولوجيا على البشرية وبدأ العدو بالتوحد للقضاء على كل الناجين.

وتتيح هذه اللعبة إمكانية اللعب بمفردك أو مع صديق عبر الشاشة الواحدة أو عبر اللعب على الإنترنت “أونلاين” واللعبة تدعم اللعب المشترك بين Xbox و PC، سيتم لاحقاً الكشف عن أطوار جديدة للعب التنافسي والتعاوني.

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