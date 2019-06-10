منوعات

لعبة Gears 5 متاحة للجمهور الخريف القادم

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

خلال مؤتمر “Xbox” هذا العام في لوس أنجلوس أعلن فريق The Coalition رسميا عن موعد إصدار لعبة Gears 5 والتي ستكون متاحة في الأسواق في 10 سبتمبر المقبل ليستمتع اللاعبون بها على Xbox One و PC .

وسيخوض اللاعبون مغامرة في هذه اللعبة من خلال شخصية Kait حيث عليهم الخوض معها بمغامرة ضمن عالم وصف بأنه الأضخم والأجمل بين عوالم Gears  لاكتشاف أصل Locust حيث سيكون فردا ضمن مجموعة قتالية مع باقي الفريق لحماية ما تبقى بعد أن سيطرت التكنولوجيا على البشرية وبدأ العدو بالتوحد للقضاء على كل الناجين.

وتتيح هذه اللعبة إمكانية اللعب بمفردك أو مع صديق عبر الشاشة الواحدة أو عبر اللعب على الإنترنت “أونلاين” واللعبة تدعم اللعب المشترك بين Xbox و PC، سيتم لاحقاً الكشف عن أطوار جديدة للعب التنافسي والتعاوني.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك