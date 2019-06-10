الكشف عن تفاصيل اللعبة الجديدة Ghostwire: Tokyo

شهد مؤتمر Bethesda الإعلان عن لعبة الأكشن الجديدة Ghostwire: Tokyo، للمخرج الياباني شينجي ميكامي الشهير بألعاب The Evil Within المرعبة التي صدر منها حتى الآن جزءان، وهي ومن تطوير فريقه Tango Gameworks.

وتتحدث اللعبة عن حدوث اختفاءات غريبة للكثير من سكان طوكيو، لكن الأمر متروك للاعب للكشف عن المصدر وتطهير المدينة من شر جديد وغريب، مسلحا بقدراته الطيفية الغامضة، ويواجه اللاعب نظريات المؤامرة والأساطير الحضرية.

وتم خلال المؤتمر تقديم عرض دعائي يبين التوجه الفني للعبة، ولم يتم تحديد موعد صدورها ولكنها ستكون متوفرة عبر منصات PS4 وXbox One وPC.

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