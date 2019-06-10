من مخلفات الحرب…تفكيك قذيفة “هاون” أمام أحد منازل قنفودة

أخبار ليبيا24- خاص

مازالت مخلفات الإرهاب تهدد حياة المدنين في كل مكان سيطروا عليه، وعندما يشعرون بنهايتهم يوزعون الموت في الأرجاء من عبوات ناسفة ومفخخات محاولين الانتقام والتخفيف من وطأة هزيمتهم.

وسقط على إثر تلك المفخخات والألغام عدد كبير من الضحايا من المدنيين بعضهم من الأطفال لا ذنب لهم ولا علاقة لهم بهذه الحرب الدائرة، وذنبهم الوحيد أن من زرعها إرهابيون لا حرمة لديهم لحياة إنسان أو دم يسال.

ورغم كل محاولات الجماعات الإرهابية من استعمال كافة الوسائل والطرق الإرهابية الإجرامية في النيل والتنكيل باهل بنغازي وغيرها من المدن التي سيطروا عليها إلا أن الحياة أبت إلا أن تستمر وطرودا هم شر طردة من كل المدن التي حاولوا التحصن فيها فكان مصيرهم الموت والسجن والهرب.

مؤسسة “لا لنزع الألغام ومخلفات الحرب” يبذل منتسبيها جهدًا بالغ الخطورة لتفكيك ما زرعه الإرهاب من مفخخات وألغام رغم قلة الإمكانيات واستخدام طرق يدوية بدائية في تفكيك تلك الألغام الفتاكة.

قدم اليوم الإثنين مواطنًا من مدينة بنغازي بلاغًا عن و جود جسم مشبوه أمام أحد منازل منطقة قنفودة انتقل على إثرها فريق نزع الألغام بالمؤسسة و بالمعاينى أتضح أن الجسم قذيفة هاون تم التعامل معها و انتشالها و نقلها إلى مكان التخزين للتخلص منه لاحقا.

وأهابت المؤسسة بكل المواطنين أخذ الحيطة والحذر وعدم التعامل مع أي جسم غربب والتبليغ عنه فورا وتنبيه الأطفال لذلك.

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