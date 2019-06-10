تحريات أمن بنغازي تضبط مطلوب لحيازته مواد مخدرة

أخبار ليبيا24

ضبط قسم التحريات العامة بمديرية أمن بنغازي شخص بحوزته كمية من المواد المخدرة ومطلوب وصادر ضده حكم ثلاث سنوات.

وأكد قسم التحريات أنه بعد ورود معلومات مصدرية لدى قسم التحريات العامة مُفادُها بأن المدعو (ن.ب) يقوم ببيع المواد المخدرة بمنطقة الكيش بالفترة المسائية.

وأشار القسم إلى أنه عقب تقنين الإجراءات تم إعداد كمين وتم ضبطه متلبساً وبحوزته عدد 34 قطعة من المواد المخدرة نوع حشيش.

وأفاد قسم التحريات أنه بالتحقيق والاستدلال معه اعترف بأنه محكوم عليه بثلاث سنوات غيابي تم وضعه بالحجز واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

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