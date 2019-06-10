آمر منطقة طبرق العسكرية يبحث مع عمداء الكليات إعادة فتح جامعة طبرق

أخبار ليبيا24- خاص

عقد آمر منطقة طبرق العسكرية اللواء هاشم بورقعة اليوم الإثنين اجتماعاً هاماً ضم عمداء 14 كلية تابعة لجامعة طبرق لمناقشة السبل الكفيلة لفتح أبواب الجامعة بعد إغلاقها في منتصف شهر رمضان الماضي بسبب إصدار رئاسة الوزراء بالحكومة المؤقتة القرار رقم 260 لسنة 2019 بشأن تكليف عميد جديد للجامعة.

وبسبب عدم إتمام إجراءات التسليم والاستلام بين الطرفين تم إغلاق الجامعة من بعض المحتجين على القرار، وتسبب هذا الإغلاق في توقف الدراسة والامتحانات في كل الكليات.

وأكد رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية أن البلدية لم تتدخل في التغييرات التي حدثت ولم يؤخذ رأيها في هذا الخصوص رغم المكاتبات السابقة من رئيس المجلس التسييري لوزير الحكم المحلي بشأن أخذ رأي المجلس التسييري في التكليفات داخل نطاق البلدية حفاظاً على السلم الاجتماعي.

وأضاف بوالخطابية قائلا :”أكن الاحترام والتقدير للعميدين المكلف الجديد والعميد السابق وأنا مع عودة فتح أبواب الجامعة لاستئناف الدراسة في أسرع وقت ممكن”.

فيما أكد رئيس مجلس الحكماء عبدالقادر حامد وهو أحد الحضور أن مجلس الحكماء يرى بعض الأخطاء التي صاحبت هذا القرار الذي زعزع السلم الاجتماعي بالمدينة والذي يحترمه الجميع وتسببت في احتقان لدى 11900 طالب وأسرهم والمجتمع بالكامل داخل المدينة.

وأفاد حامد أن الوقت في التغيير غير مناسب، لافتا إلى أنه لايتحفظ على الأسماء المقترحة بالقرار ولكنه يرى أن الوقت غير مناسب وهو ماتسبب في إغلاق أبواب الجامعة.

وطلب عمداء الكليات من آمر المنطقة ورئيس المجلس التسييري فتح الجامعة وعودة الدراسة بأي طريقة قانونية لأن الامتحانات على الأبواب وهذا الغلق بسببه توقفت كل الإجراءات الإدارية منها توقف رواتب هيأة التدريس ولم يتقاضوا مرتباتهم خلال العيد.

ومن جهته، أكد اللواء هاشم بورقعة بأنه سيقوم بإعداد تقرير متكامل لهذا الاجتماع وإحالته بصفة شخصية إلى وزير التعليم بالحكومة المؤقتة لإيجاد مخرج مناسب لفتح الجامعة وعودة الدراسة.

يشار إلى أن شبان ينتمون إلى إحدى قبائل مدينة طبرق، أقدموا في أواخر مايو المنصرم على إغلاق بوابات جامعة المدينة احتجاجا على قرار تكليف رئيس جديد للجامعة وإقالة الرئيس السابق عبدالعزيز بوحليقة.

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