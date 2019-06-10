لعبة Final Fantasy VII Remake تحصل على موعد إصدار

بعد طول انتظار، أعلنت شركة Square Enix عن موعد إطلاق لعبة Final Fantasy VII Remake بعد سنوات من التأجيل، حيث تعتبر اللعبة إعادة إصدار للعبة تحمل نفس الاسم صدرت عام 1997 على جهاز PS1 وحققت نجاحا كبيرا في ذلك الوقت.

وستتبع هذه اللعبة نظام الفصول، كل فصل ينزل بعد فترة من الوقت بدلا عن لعبة كاملة، وتم الإعلان عن موعد إطلاق أول فصل من فصول وهو يوم 3 مارس 2020 على PS4.

وأكد مخرج اللعبة Tetsuya Nomura أنه سيتم الكشف عن مزيد من تفاصيل اللعبة واستعراض أسلوب اللعب بشكل مكثف في مؤتمر Square Enix المقرر يوم 10 يونيو 2019.

وتم إطلاق عرض دعائي يبين بعضا من المشاهد القصيرة للعب، وستتوفر القصة بشكل حصري عبر منصة PS4.

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