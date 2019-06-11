ببجي أصعب من السابق.. استعدّ لمرحلة جديدة

تعرضت لعبة البقاء على قيد الحياة “ببجي” في الفترة الأخيرة لانتقادات بسبب ضعف التحديثات على اللعبة، وأظهرت الإحصاءات أن الكثير من عشاق اللعبة انسحبوا منها لصالح ألعاب أخرى مشابهة ومنافسة مثل لعبة “فورت نايت” ولعبة ” Apex Legends “.

ودفعت هذه الانتقادات مطوري لعبة ببجي إلى إطلاق تحديثات على خريطة Erangel وتشمل تعديلات بصرية جديدة ستجعلها تظهر بشكل أفضل من السابق.

ونشر مطورو اللعبة فيديو يوضح التحديثات الجديدة مقارنةً مع الرسوميات السابقة، بحيث تصبح الخريطة غنية بالتفاصيل البصرية مثل الظلال والأشجار والأعشاب الخضراء ومع مؤثرات بصرية أخرى مثل ظهور الحواف بشكل أكثر دقة.

كما تشمل التحديثات داخل البيوت والأكواخ التي ستحصل على تحسينات بصرية مثل إضافة أثاث لخلق واقعية أكبر.

ومن المُنتظر أن تؤثر الإضافات والتحديثات على أداء اللاعبين، فالإضافات من أثاث ومنازل سوف تؤثر على تحركات اللاعبين وتمركزهم، فمثلا بعض التفاصيل ستجعلك تغير من بعض استراتيجيات التحرك لديك، حيث تم وضع أشجار ونباتات صغيرة لكنها كافية للاختباء من الأعداء.

ومن المتوقع أن تصبح اللعبة أكثر صعوبة لأن أعداءك قادرون الآن على الاختباء أكثر من السابق، حتى لو كنت بنفسك سوف تستفيد من هذه الميزة، لكن تذكر أن عشرات من الأعداء على الخريطة سوف يستفيدون منها أيضاً.

وتضمنت التحديثات أيضاً تغييرات قوية على منطقة الزون الزرقاء فأصبحت أصغر من السابق، مما سيؤدي إلى تجمع اللاعبين في مكان أصغر خلال وقت أقصر الأمر الذي سيؤدي لتصفية اللاعبين لبعضهم البعض بوقت أسرع من السابق.

لكن في المقابل مُحيط الدائرة سيُغلق بشكل أبطأ من السابق، وهذا يعني أن لديك الوقت للحاق بالزون مشياً ولا حاجة للمركبات السريعة مثل السابق، كما أن ضرر البقاء خارج الزون سيكون أكبر من السابق ولن تبقى فترة طويلة خارج الزون، لذلك عليك البقاء دائماً في المنطقة الزرقاء.

وأضافت اللعبة دبابة برمائية كبيرة الحجم وصلبة وتمشي براً وتسيرُ بحراً وتحمل إطارات كبيرة وهذا يسهل عملية إصابتها بالرصاص.

من التحديثات أيضاً إضافة ميكانيكية جديدة على قفز اللاعبين من مبنىً لآخر.. بحيث أنك عند القفز للجهة الأخرى ستتمكن من التعلق بحافة المبنى الأمر الذي يُقلل من احتمالية السقوط عند القفز.

ومن المقرر أن يتوفر التحديث الجديد في صيف هذا العام وتم إطلاقه عبر سيرفرات التجربة في نسخة ال PC يوم 8 يونيو الجاري ولمدة 4 أيام على أن يتم إطلاقه في وقت لاحق.

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