إسفلت 9 ستصدر على جهاز Nintendo Switch

أعلنت شركة “Gameloft” العاملة بمجال تطوير الألعاب ونشرها إطلاق لعبة “إسفلت 9” أو “الأسطورة” على أجهزة “Nintendo Switch” بالصيف المقبل.

وتعد هذه اللعبة من أحدث الألعاب المنضمة إلى عالم ألعاب السباقات الأكثر تنزيلا على مستوى العالم بعد أن حازت على عدة جوائز وهي تمثل ثاني إصدارات الشركة التي تعمل على هذا النوع من الأجهزة بعد أن سبقها صدور لعبة أخرى هي اللعبة “Modern Combat Blackout”.

وتمثل اللعبة استمرارا للتقليد العريق المتمثل في إصدار ألعاب”Asphalt” على منصات ألعاب “Nintendo” التي بدأت بإصدار لعبة “Asphalt: Urban GT” على جهاز “Nintendo DS” في العام 2004.

وأوضحت الشركة أن “إسفلت 9” أو “الأسطورة” ستتضمن وضع اللاعبين المتعددين ذي الشاشة المنقسمة بالإضافة إلى وضع جديد اسمه “سباق سريع” يُمكن لعبه أثناء الاتصال بالإنترنت أو من دونه على حد سواء فضلا عن استمتاع اللاعبين بأسلوب التسابق الشهير لتلك السلسلة والمعدل خصيصا ليناسب أجهزة “Nintendo Switch ” وهو ما يتيح لهم أساليب لعب متنوعة باستخدام نظام اللعب “Joy-Con” أو وحدات التحكم التابعة لأجهزة “Nintendo Switch” المعروفة بـ”Nintendo Switch Pro Controller” أو أزرار التحكم في الحركة الجيروسكوبية أو أزرار التحكم في شاشة اللمس أو تلك الميزات الموجودة في نظام “Touch drive” المُبتكر وهو توجّه جديد في أنظمة التحكم في القيادة يضيف سمة اتخاذ القرار الإستراتيجي ليزيد من متعة السباق.

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