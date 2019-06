كشف خبراء التغذية أن هناك عدداً من المواد الطبيعية التي تساعد في تحفيز العمليات الفسيولوجية الضرورية للتخلص من الدهون الزائدة.

وقال الخبراء أن أهم هذه المواد هي اللوز ومنتجات الألبان والشاي الأخضر والفلفل الحار والأسماك الدهنية، حيث يلعب النظام الغذائي للإنسان دوراً مهماً في تخفيض الوزن، ويساعد تناول هذه المواد على منع تراكم الدهون في الجسم للمحافظة على وزن طبيعي.

اللوز:

مشبع بالدهون الصحية التي تساعد على طرد الخلايا الدهنية المتراكمة في الجسم، إضافة إلى أنه يعجل عملية التمثيل الغذائي، وينصح خبراء التغذية بتناول ما مقداره 43 غراما من اللوز يوميا أو ما يعادل 30 حبة لوز.

الشاي الأخضر

يعتبر بعض خبراء التغذية أن الكافيين من بين المواد النشطة التي تؤثر في عملية حرق الدهون إيجابياً ولكنهم في نفس الوقت ينصحون باستخدام الكافيين الموجود في أوراق الشاي الأخضر بدلاً من الموجود في القهوة، لأنه يساعد في تخفيض الوزن، إضافة إلى الكافيين تحتوي أوراق الشاي الأخضر على نسبة عالية من مركب كاتيشين الذي مع الكافيين يحسن ويحفز عملية التمثيل الغذائي وتحويل الدهون المتراكمة إلى طاقة.

الفلفل الحار

تحتوي الأطعمة المحتوية على الفلفل الحار، على مكونات تذيب الدهون الموجودة في الجسم بمعنى الكلمة، كما أن هذه المواد تؤثر إيجابياً في الشرايين وتحميها من تكون اللويحات المسببة لمرض تصلب الشرايين.

الأسماك الدهنية

سمك السلمون والتونة والسردين وغيرها الغنية بالأحماض الدهنية أوميغا-3 تساعد على التخلص من الدهون الزائدة المتراكمة، هذه الأسماك تحسن حساسية الجسم للأنسولين، وتخفض مستوى الالتهابات التي تحفز نمو الأنسجة الدهنية.

مشتقات الألبان

تساعد على امتصاص الجسم بفعالية للمواد المفيدة، وهذا مهم لتعجيل عملية التمثيل الغذائي، علاوة على هذا يساعد مصل اللبن الذي يحتوي على بروتينات كثيرة على تطوير الأنسجة العضلية، وهذا يتطلب سعرات حرارية إضافية أي حرق الدهون.

The post تعرف على الأغذية التي تُساعدك في التخلص من الدهون الزائدة appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا