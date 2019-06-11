لعبة Watch Dogs: Legion أحدث إصدارات شركة Ubisoft

أعلنت شركة Ubisoft في معرض E3 خلال العام 2019 إطلاق اللعبة Watch Dogs: Legion وهي أحدث أجزاء سلسلة “Watch Dogs”.

وتتلخص قصة اللعبة في أن لندن تواجه في مستقبل ليس ببعيد انهيارا هائلا إذ يتعرض الناس للاضطهاد من قبل دولة تراقب كل شيء وتسيطر شركة عسكرية خاصة فاسدة على الشوارع ومنظمة إجرامية قوية تفترس الأضعف وتتمثل مهمة اللاعب في Watch Dogs: Legion في تشكيل مقاومة لمحاربة ظهور النظام الاستبدادي.

وستتوفر اللعبة التي تنتمي إلى السلسلة الناجحة حول العالم بتاريخ الـ6 من مارس عام 2020 على أجهزة PS4 و Xbox One و PC وعلى منصة ألعاب الجيل الجديد Stadia ستدعم الترجمة العربية للقوائم والنصوص عند إصدارها.

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