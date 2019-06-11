أمل عرفة تعتزل العمل الفني لهذا السبب

أعلنت الممثلة السورية أمل عرفة اعتزالها العمل الفني تاركة الفن لأهله وأن هذا آخر كلام عندها لأنها تشعر بالقرف النهائي مما يحدث على حد تعبيرها.

وأشارت عرفة في تصريحات تناقلتها عنها وسائل إعلام إلى أن أي مهنة أخرى يمكن أن تعينها على الحدود الدنيا من الحياة الكريمة وبطريقة أفضل من مهنة التمثيل.

هذا وجاء قرار عرفة بحسب مطلعين بعد موجة انتقادات لها بسبب اشتراكها في مسلسل “كونتاك” الكوميدي الذي ينتقد المقاطع المفبركة من قبل بعض قوى المعارضة السورية بشأن تسبب قصف النظام بمقتل أطفال أبرياء وهو ما جعلها في نظر المنتقدين ساخرة من حرمة الموت فضلا عن نظرتهم السابقة لها بوصفها لا تنتقد ما يفعله النظام.

وقاد اعتذارها لاحقا إلى وصفها من قبل أنصار النظام بمجاملة للإرهابيين فضلا عن الانتقادات اللاذعة التي تلقتها بعد نعيها الممثلة السورية الراحلة مي سكاف التي توفيت عام 2018.

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