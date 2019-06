التحديث القادم من فيسبوك يحمل ميزة تُشابه إحدى خصائص إنستغرام

يختبر عملاق المواقع الاجتماعية “فيسبوك” إضافة طريقة جديدة للإعجاب بالصور من خلال النقر المزدوج عليها.

حيث سمح هذا الإجراء للمستخدمين في السابق بتكبير الصور، ولكن الأمر قد يؤدي الآن إلى الإعجاب بالكثير من الصور عن غير قصد.

من جعته رصد خبير مواقع التواصل الاجتماعي، مات نافارا، الميزة الجديدة ونشر تغريدة على حسابه في تويتر تكشف كيفية عملها.

وكتب نافارا في التغريدة:

“جديد! يتيح فيسبوك الآن النقر المزدوج على المنشور للإعجاب به في نظام iOS”.

هذا ومن المتوقع أن تكون الميزة هذه وسيلة لجعل ميزات وخصائص فيسبوك أكثر تشابها مع إنستغرام، حيث يمكن النقر المزدوج على الصورة للإعجاب بها.

ولكن المستخدمين سارعوا إلى الإشارة للمشكلة التي يمكن أن تحدثها الميزة الجديدة على فيسبوك.

