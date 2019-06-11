كشف تفاصيل جديدة عن لعبة Marvel’s Avengers

من خلال فاعليات مؤتمر Square Enix تم الكشف عن لعبة الأكشن الجديدة Marvel’s Avengers من مطوري Crystal Dynamic وبالتعاون مع استويوهات Edios Montreal.

وبحسب المعلومات المتاحة سيتمكن اللاعب من خوض قصة جديدة بالكامل بمختلف شخصيات Avengers ومع إمكانية اللعب في طور تعاوني مع ثلاثة أصدقاء آخرين.

وقد أكد المطورون استمرار دعم اللعبة لسنوات بإضافات مجانية ولن تكون هناك صناديق غنيمة.

وستصدر اللعبة رسميا على PS4 و Xbox One و PC و Stadia في 15 مارس 2020 ومن المنتظر استعراض أسلوب اللعب بشكل أوضح في الفترة القادمة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية