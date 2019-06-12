مستشفى الأطفال ينفي تسجيل أي وفاة بـ “النزلة المعوية”

نفى مدير مستشفى الأطفال بطرابلس أحمد البشتي، تسجيل أي وفاة بين الأطفال بسبب مرض “النزلة المعوية” الناجم عن عدوى فيروسية، بعد ظهور أعراض المرض على عدد من الأطفال.

وأوضح البشتي عبر الصفحة الرسمية لوزارة الصحة، الاثنين، أن الأعراض التي شملت إسهالا وقيئا وارتفاعا في درجة حرارة الجسم، هي أعراض لمرض موسمي يحدث أثناء التغيرات الجوية، مؤكدا أن الحالات المسجلة تماثل أغلبها للشفاء بعد إعطائها أملاحا تعويضية.

يذكر أن النزلات المعوية تعد من أبرز الأمراض التي تصيب الأطفال أثناء التغيرات الجوية، وتحدث نتيجة تعرض الطفل للعدوى المنتقلة إليه من والديه أو ممن يحملها.

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