مستشفى طرابلس ومركز مصراتة يتسلمان أدوية أورام

تسلم مستشفى طرابلس المركزي ومركز

مصراتة الطبي شحنة أدوية لعلاج الأورام بناء على طلب المستشفيين العاجل.

وأوضح مدير مكتب وكيل وزارة الصحة محمود بن محمود، الثلاثاء، أن هذه الشحنة تأتي بناءً على محضر اجتماع لتوفير احتياجات “عاجلة” لـ 4 مراكز وأقسام لعلاج الأورام وفقًا لما أحالته المراكز من احتياجات.

ونقلت وزارة الصحة عن مسؤول بمركز

مصراتة الطبي لم تذكر اسمه، الاثنين، أن شحنتين من أدوية علاج الأورام ستسلمان إلى

المعهد القومي لعلاج الأورام بصبراتة ومستشفى طرابلس الجامعي.

يشار إلى أن مستشفيات وأقسام الأورام

في ليبيا تعاني نقصا في أدوية علاج الأورام مما يضطر المواطن إلى شرائها بأسعار

باهظة.

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