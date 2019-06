مستشفى طرابلس المركزي يستلم شحنة من الأدوية المُخصصة لعلاج الأورام

وصلت إلى مخازن مستشفى طرابلس المركزي أمس الثلاثاء شحنة من أدوية علاج الأورام، بعد أن أُحيلت كاحتياج عاجل للمستشفى إلى وكيل عام وزارة الصحة محمد هيثم عيسى.

من جهته ذكر مسؤول بمركز مصراتة الطبي بحسب الصفحة الرسمية لوزارة الصحة أن المركز استلم أيضاً شحنة من أدوية علاج الأورام بناءً على احتياجات أحالها إلى وزارة الصحة، مبيناً أن شحنتين من أدوية علاج الأورام سيجري تسليمها إلى المعهد القومي لعلاج الأورام بصبراتة ومستشفى طرابلس الجامعي.

هذا وأوضح مدير مكتب وكيل وزارة الصحة محمود بن محمود أنه بناءً على محضر اجتماع سابق ترأسه الوكيل تم توفير احتياجات عاجلة لـ4 مراكز وأقسام لعلاج الأورام وفقاً لما أحالته المراكز من احتياجات.

