قرب وصول تطعيمات منتصف العام الحالي

أعلن مدير إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض “عبد الباسط السميو”، الأربعاء، قرب وصول التطعيمات عن النصف الأول لعام 2019، بعد موافقة مصرف ليبيا المركزي على الإجراءات الخاصة بتوريدها.

وأوضح “السميو”، وفق الصفحة الرسمية للوطني لمكافحة الأمراض، أن التطعيمات تشمل كافة الأنواع عدا مصل العقارب، مؤكدا وصولها في أقرب وقت عقب الانتهاء من الإجراءات الروتينية الخاصة به، مشيرا إلى أن مخصصات النصف الثاني من العام ذاته ستصل تباعا.

وأفصح المركز عن تعاقده مع جهات الاختصاص لتوفير التطعيمات لثلاث سنوات متتالية لتسهيل عملية توريدها.

يشار إلى أن المركز الوطني لمكافحة الأمراض شارك، الاثنين، في مقر منظمة الصحة العالمية في العاصمة تونس، في اجتماع ثلاثي بشأن تقييم برنامج التطعيمات والقضاء على الحصبة وشلل الأطفال في ليبيا.

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