شركة واتس آب تُهدد بمقاضاة مُستخدمي تطبيقها الذين ينتهكون القواعد!

أعلن القائمون على تطبيق “واتس آب” أنه سستم مقاضاة مستخدمي التطبيق الذين ينتهكون القواعد، حتى لو كان الدليل الوحيد على ذلك موجوداً في منصة أخرى مملوكة لشركة “فيسبوك”، والقاضي الوحيد هو الذكاء الصناعي.

حيث حذرت الشركة في منشور لها من أنها ستتخذ إجراءات قانونية ضد من تقرر أنهم متورطون أو يساعدون الآخرين في سوء الاستخدام حتى لو كانت هذه الإساءة مبنية على المعلومات المتاحة فقط خارج نظام واتس آب الأساسي.

كما توعدت الشركة بأن اختراق قواعدها لن يؤدي فقط إلى حظر المستخدم من التطبيق، بل أيضاً إلى تداعيات قانونية.

وتابعت الشركة:

“واتس آب ملتزمة باستخدام الموارد الموجودة تحت تصرفها، بما في ذلك الإجراءات القانونية لمنع إساءة الاستخدام التي تنتهك شروط الخدمة الخاصة بنا، مثل الرسائل الآلية أو المراسلة الجماعية أو الاستخدام غير الشخصي، ولهذا السبب نتخذ أيضاً إجراءات قانونية ضد الأفراد أو الشركات التي نربطها بأدلة على مثل هذه الإساءات على النظام الأساسي”.

هذا ولم تشرح “واتس آب” كيفية تتبعها للمستخدم عبر الويب بحثاً عن أدلة على انتهاكات شروط الخدمة، ولكن مع وجود أدوات مراقبة تابعة للشركة الأم فيسبوك، فإن لديها الكثير من الخيارات، أهمها تقنية التعلم الآلي التي يعتمدها الذكاء الصناعي.

