إيطاليا تقدم لليونيسيف مليوني يورو لحماية الأطفال المهاجرين في ليبيا

قدمت وزارة الخارجية الإيطالية، الأربعاء، مليوني يورو لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف” لحماية الأطفال القصر المهاجرين في ليبيا.

وقال بيان لوزارة الخارجية الإيطالية، إن المشروع ينطوي على إنشاء مراكز استقبال للأطفال المعرضين للخطر في طرابلس؛ لضمان حصولهم وأسرهم على مكان آمن، وعلاج أمراض الأطفال من خلال توفير الأدوية، وإعادة تأهيل البنية التحتية الصحية، وتنقية المياه في المناطق المعرضة للخطر في طرابلس، وفق وكالة “آكي” الإيطالية للأنباء.

يشار إلى أن منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونسيف” أفادت، في ديسمبر الماضي، أن جمهورية كوريا الجنوبية خصصت 500 ألف دولار لبرنامج المنظمة للتعليم في مدينة مصراتة.

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