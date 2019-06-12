المستشفى الجامعي: نجاح عملية استئصال ورم خبيث بالرأس

أعلن مستشفى طرابلس الجامعي، الاربعاء،

أن فريق طبي بالمستشفى نجح في إزالة ورم خبيث لمواطن في الفص الأمامي الأيسر للدماغ.

وأوضحت المستشفى عبر صفحتها الرسمية، أن

العملية أجراها استشاري جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري” فيصل بن طالب”

تُعرف طبياً باسم

“G.B.M” كُللت بالنجاح بعد أن استمرت لأكثر من ست ساعات

وبقلة الإمكانيات.

وذكر المستشفى، أن توفر الإمكانيات للكوادر

الطبية بإمكانه المساهمة في تخفيف عبء مصاريف إجراء مثل هذه العمليات التي أثقلت كاهل

المواطنين من ذوي الدخل المحدود.

يُذكر أن وزارة الصحة ذكرت، نهاية العام

الماضي، أن العام 2019 سيشهد قطاع الصحة تطوراً ملحوظاً من ناحية الإمكانيات والقدرة

على إجراء عمليات كبيرة داخل البلاد.

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