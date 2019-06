مرسيدس تكشف عن أفضل سياراتها عن فئة الكروس أوفر العائلية

كشفت شركة “مرسيدس” مؤخراً عن النموذج الجديد من سيارات GLB، بمواصفات تجعل من هذه السيارات واحدة من أفضل مركبات الكروس وفر العائلية في العالم.

حيث جاءت السيارة بتصميم يجمع بين تصاميم سيارات A-Class و GLA التي طرحتها “مرسيدس” في العامين الأخيرين.

وتتميز السيارة الجديدة بتصميم شبك الواجهة الأمامية الأنيق، ومصابيح الـLED الجذابة، والانسيابية العالية للهيكل، إضافة إلى القمرة الداخلية التي تتسع لـ7 ركاب، والمزودة بأحدث أنظمة المولتيميديا، وشاشتين، واحدة في منتصف واجهة القيادة، واخرى قبالة السائق مباشرة.

هذا وزودت السيارة بأنظمة رؤية تعمل بكاميرات ترصد كامل محيطها، وحساسات للمسافات لمنع اصطدامها بالأجسام الأخرى على الطرقات، إضافة إلى أنظمة لتحديد المواقع، وانظمة إلكترونية للتحكم بالسرعة ومنع انزلاقها على المنعطفات والطرق المكسوة بالرمال أو الثلوج.

