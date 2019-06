ما الأغذية التي يجب تناولها بشكل مُنتظم للوقاية من السرطان؟

كشف الأطباء عن قائمة بالسلع الغذائية التي يجب تناولها بصورة منتظمة لتخفيض خطر الإصابة بالسرطان، ولكنهم لا ينصحون بتناولها يومياً وبكميات كبيرة، بل ينصحون بإضافتها إلى النظام الغذائي.

حيث وضع الأطباء البروكلي في المرتبة الأولى، هذه المادة الغذائية يتحدث عن فوائدها الأطباء وخبراء التغذية منذ فترة طويلة، فقد تم فعلاً إثبات هذه الفوائد، حيث تحتوي على نسبة عالية من مركب سولفورافان الذي له تأثير مباشر في الخلايا السرطانية.

كما جاء في المرتبة الثانية مسحوق الكاكاو، هذا المسحوق بحد ذاته له تأثير قوي في جسم الإنسان، حيث يريح العضلات ويحسن المزاج وأحيانا له مفعول دواء مسكن، ويحتوي هذا المسحوق على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تساعد في مكافحة الأورام الخبيثة، وقد أكدت آخر الدراسات العلمية احتواءه على مواد مفيدة أكثر بـ40 مرة من الموجودة في العنب البري، مسحوق الكاكاو يحسن أيضا الدورة الدموية ويمنع الالتهابات والسمنة.

