أحد المطلوبين لدى المدعي العام العسكري..التعرف على هوية قائد الطائرة التي سقطت في الدافنية

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلنت غرفة عمليات بركان الغضب التابعة لقوات حكومة الوفاق مقتل عقيد طيار “نوري رمضان التواري” من مدينة غريان، وذلك بعد استهداف طائرته الحربية بمنطقة الدافنية غرب مدينة مصراتة من قبل قوات الجيش الوطني أثناء عودته من طرابلس.

وأوضحت غرفة عمليات بركان الغضب أن الطائرة التي سقطت من نوع “L39” تدريبية وهي تابعة للكلية الجوية مصراتة.

و أعلنت شعبة الإعلام الحربي بالقيادة العامة إصابة طائرة تابعة للكلية الجوية مصراتة حاولت قصف مواقع تمركز القوات المسلحة في طرابلس، مبينةً بأن الطائرة سقطت بسبب الإصابة وهي في طريق العودة إلى مدينة مصراتة.

يشار إلى أن طائرة التدريب “L39” تم تطويرها بالكلية الجوية مصراتة لتحمل القنابل وتقصف مواقع القوات المسلحة بعد فقدانهم لطائرتي الميراج التي سقطت الأولى في محيط قاعدة الوطية، فيما سقطت الأخرى في منطقة الهيرة وتم أسر طيارها المرتزق.

يذكر أن المتوفي “نوري رمضان التواري” كان من ضمن المطلوبين لدى المدعي العام العسكري بالقيادة العامة اللواء فرج المبروك الصوصاع، عقب إصدار أمرًا بالقبض على قيادات عسكرية تشارك مع الجماعات الإرهابية في محاربة قوات الجيش بطرابلس .

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