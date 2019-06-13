العزيبي: فريق المركز يستمر بالمسح الطبي لمراكز إيواء النازحين بمدينة غات

أكد مدير مكتب صحة طوارئ المجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، محمد العزيبي، الخميس، أن فريق المركز يواصل المسح الطبي لمراكز إيواء النازحين في مدينة غات؛ نتيجة الفيضانات التي اجتاحتها.

وأوضح العزيبي، عبر الصفحة الرسمية، أن عملية المسح تشمل الكشف عن الأمراض التنفسية والجلدية المعدية التي قد تحدث نتيجة تردي الوضع الصحي بالمدينة، لافتا إلى أن العمل لا زال مستمرا داخل مراكز الإيواء.

وأضاف العزيبي أن الفريق عمل على نصب مصائد ضوئية بالقرب من المستنقعات المائية وأماكن تواجد الحيوانات النافقة، للكشف عن البعوض الناقل للأمراض.

وبيّن العزيبي أن المركز الوطني لمكافحة الأمراض قد سلّم أقراصًا؛ لمعالجة مياه الشرب لمدير مكتب الرقابة الصحيّة التابع للمركز الوطني بالمعبر الحدودي ايسين .

يشار أن برنامج المسح الوطني الصحي أعلن ،الأربعاء ، بدء المرحلة الثانية للكشف عن مرض الدرن المخصصة لمراكز إيواء المهاجرين غير القانونيين.

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