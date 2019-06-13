إسقاط طائرة للوفاق ومقتل رئيس المجلس العسكري الزنتان…الهزائم تتوالى

أخبار ليبيا24

شهدت عدد من محاور القتال في العاصمة الليبية طرابلس اليوم الخميس اشتباكات عنيفة ومواجهات مسلحة قوية خلال تواصل محاولات القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني التقدم والسيطرة على مطار طرابلس العالمي الذي تتمركز فيه القوات المسلحة.

وكانت قوات الوفاق حاولت خلال اليومين الماضيين شن هجوم بقوة هي الأكبر في أكثر من محور للتقدم نحو مطار طرابلس إلا أن هذه المحاولة باءت بالفشل وتمت مطاردتهم وتدمير آلياتهم وقتل عدد منهم ما اضطرهم للهرب وترك جثث بعض عناصرهم.

وبعد أن قامت بغارات جوية على القوات المسلحة في محيط مطار طرابلس الدولي وأثناء رجوعها إلى مطار الكلية الجوية مصراتة سقطت الطائرة التي تضاربت الأنباء عن أسباب سقوطها حيث قيل أنه تم استهدافها من قبل القوات المسلحة، فيما أعلن آخرون أنها سقطت نتيجة خلال فني.

وعقب سقوط الطائرة أعلنت غرفة عمليات بركان الغضب التابعة لقوات حكومة الوفاق مقتل عقيد طيار “نوري رمضان التواري” من مدينة غريان، بعد سقوط طائرته من نوع “L39” تدريبية وهي تابعة للكلية الجوية مصراتة بمنطقة الدافنية غرب المدينة.

وقتل أيضًا خلال معارك اليوم الخميس القيادي المليشياوي عبدالسلام أبوسته ورئيس ما يعرف بالمجلس العسكري الزنتان خلال المواجهات ضد القوات المسلحة الليبية في محور المطار طرابلس.

وكشف مصدر مطلع نقلا عن مصادر طبية من داخل المراكز الطبية في جنزور وطرابلس عن وصول عددا من الجثث خلال الثلاث الأيام الماضية ترجع إلي عناصر تابعة لقوات حكومة الوفاق الوطني منها أشلاء وبعضها متفحمة ما استصعب على الأطقم الطبية تحديد هوياتها.

وأضاف المصدر أن طيران سلاح الجو الليبي التابع للقيادة العامة للقوات المسلحة قصف اليوم مقر النقلية التابع لمليشيا النـواصي بالقرب من جامعة ناصر.

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