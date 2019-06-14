هواوي تفاجأ الجميع بـ”هونغ منغ”

أكد “أندرو وليامسون” نائب رئيس شركة هواوي للشؤون العامة والاتصالات أن الشركة الآن في طور إطلاق نظام التشغيل الخاص بها.

وأشار “وليامسون” في تصريحات صحفية إلى أن النظام الجديد المسمى بـ”هونغ منغ” سيحل محل نظام التشغيل الأميركي “أندرويد” في وقت سيتم فيه السعي لإطلاق العلامة التجارية الخاصة به.

بدورها كشفت المنظمة العالمية للملكية الفكرية “ويبو” تقديم “هواوي” طلبا رسميا لتسجيل العلامة التجارية لـ”هونغ منغ” في عدد من الدول.

وكانت الولايات المتحدة قد عدت شركة “هواوي” تهديدا للأمن القومي وأدرجت الشركة على القائمة السوداء لتمنع الشركات الأميركية من بيعها شرائح إلكترونية ومكونات أخرى إلا في حال الحصول على تصريح حكومي.

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