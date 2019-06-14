الصحة تستنكر الاعتداء على “الأجنف” وتطالب بمحاسبة الفاعلين

استنكرت وزارة الصحة، الجمعة، بأشد

العبارات الاعتداء الذي تعرض له الخميس الطبيب الاستشاري بالقلب أبوبكر الأجنف على

يد مجهولين.

وناشدت الوزارة، في بيان لها، الجهات

الأمنية اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء هذه الظاهرة المسيئة للأطباء والكوادر

الطبية التي تتنافى مع قيم الليبيين وأخلاقهم، مشددة على أن المعتدي يجب أن يلقى

العقوبة الرادعة وأن الوزارة تتابع هذه المسأله باهتمام بالغ.

وأكدت وزارة الصحة أنها لا تتهاون مع

أي اعتداء على كوادرها، مشيرة إلى أنها خاطبت الجهات الأمنية المختصة حول الاعتداء

الأخير لاتخاذ الإجراءات القانونية.

يشار إلى أن مجهولين اقتحموا منزل

الطبيب أبوبكر الأجنف الكائن بحي الأندلس واعتدوا عليه بالضرب وسرقوا ممتلكاته،

ودخل إثر ذلك إلى العناية المركزة.

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