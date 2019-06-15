لعقد صفقات سياسية .. “بشر و التاجوري” في باريس

أخبار ليبيا24- خاص

أكدت مصادر موثوقة في العاصمة الليبية طرابلس أن المستشار الأمني لرئيس المجلس الرئاسي، هاشم بشر، وقائد كتيبة “ثوار طرابلس” هيثم تاجوري ، غادروا وعائلاتهم متجهين إلى العاصمة الفرنسية باريس.

وأوضحت مصادر خاصة رفيعة المستوى لـ”أخبار ليبيا24″ أن بعض التكهنات تشير إلى أن أمراء الحرب وصلوا إلى العاصمة الفرنسية لأسباب طبية و تلقي العلاج ؛ إلا أن شخصية ذات صلة داخل دائرة هيثم التاجوري أكدت لـ”أخبار ليبيا24″ أن التاجوري و بشر يسعون إلى عقد صفقة مع الحكومة الفرنسية بنية تلقي الدعم المالي في محاولة لإطالة عمر الحرب في طرابلس.

الجدير بالذكر أنه في 10 يونيو الجاري نشر موقع العين المحسوب على تيار الإسلام السياسي أن وفداً من أعضاء مجلس النواب المنعقد في طرابلس سيقوم بزيارة رسمية إلى باريس بعد تلقيه دعوة من الجمعية الوطنية ، مجلس النواب في البرلمان الفرنسي.

مصادر مطلعة قريبة من حكومة الوفاق كشفت لـ”أخبار ليبيا24″ أن الوفد سيضم الناطق الرسمي باسم المجلس الرئاسي محمد السلاك وثلاثة أعضاء آخرين من مجلس النواب، لافتا إلى أن الوفد سيلتقي بأعضاء البرلمان الفرنسي والمسؤولين في وزارة الخارجية وممثلي وسائل الإعلام الفرنسية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24