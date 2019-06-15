الصحة تطالب بمتابعة الحالة الصحية للطبيب “أبوبكر الأجنف”

طالب وكيل وزارة الصحة، محمد عيسى، السبت، باتخاذ إجراءات عاجلة تقضي بمتابعة الحالة الصحية للطبيب أبوبكر الأجنف استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية الذي تعرض للاعتداء على يد مجهولين، والسرقة، الخميس الماضي.

ودعا عيسى رئيس اللجنة الاستشارية العليا للعلاج ومدير إدارة الشؤون العلاجية باتخاذ إجراءات عاجلة حيال وضع الأجنف الصحي، وفق الصفحة الرسمية لوزارة الصحة.

يشار إلى أن الاستشاري، أبوبكر الأجنف، تعرض الخميس لاعتداء على يد مجهولين وسرقة كل ما يملك عند وصوله لمنزله في منطقة حي الأندلس بطرابلس.

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