الوافي يؤكد استلام سبها الطبي لجهاز تصوير مقطعي

قال الناطق باسم مركز سبها الطبي، أسامة الوافي، السبت، إن

المركز استلم جهاز للتصوير المقطعي “متكاملا ” من حكومة الوفاق، مما يسهم

في التخفيف من معاناة المرضى.

وأشار الوافي في تصريح للرائد، إلى أن تذبذب التيار الكهربائي

بالمنطقة الجنوبية سبب في تعطيل عمل مصاعد المركز بالكامل وعرقل عملية سير العمل داخل

الأقسام الإيوائية، مبينا أن فريق الصيانة لم يتمكن من إصلاحه.

وذكر الوافي أن المركز يستقبل بشكل يومي حالات بحاجة لإجراء

عمليات جراحية وآخرين مصابين بكسور وغيرها، موضحا أن غرف العمليات والعناية والتصوير

المقطعي جميعها في الطابق العلوي بالمركز وهو مايصعب الأمر عليهم .

يشار إلى أن وزارة الصحة بحكومة الوفاق قد أرسلت معدات وأجهزة

طبية مختلفة إلى مركز سبها الطبي مطلع العام الحالي للمساهمة في تقديم الخدمات للمواطن.

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